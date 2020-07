Manchester United-Southampton, Premier League: probabili formazioni

Lunedì 13 luglio alle ore 21:00 Manchester United-Southampton. I padroni di casa lottano per un posto in zona Champions League, i Saints per migliorare la posizione in classifica.

La squadra di Solskjær si disporrà seguendo il 4-2-3-1, con gli stessi undici scesi in campo contro l’Aston Villa nel turno precedente. Non si esclude però che alcuni membri potrebbero riposare. Tra questi figurano Matic, insidiato da McTominay, e Lindelof, in ballottaggio con l’ivoriano Bailly. Phil Jones e Tuanzebe restano in infermeria, in dubbio il centrale difensivo Rojo. Da tenere d’occhio Mason Greenwood: l’esterno di 19 anni ha segnato nelle ultime tre partite di Premier e sempre nel primo tempo, raggiungendo quota nove gol in questo campionato (al pari di un certo Rooney).

Gli ospiti guidati dall’austriaco Hasenhüttl proporranno il 4-4-2 per arginare l’attacco dei Red Devils. Armstrong e Redmond saranno gli esterni a supporto della coppia Long–Ings, quest’ultimo capocannoniere degli ospiti con 19 gol in campionato e quarto in classifica marcatori. Djenepo, Sofiane Boufal e Yan Valery restano indisponibili, dubbio Vestergaard.

MAN UNITED (4-2-3-1): De Gea – Wan Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw – Pogba, Matic – Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford – Martial

SOUTHAMPTON (4-4-2): McCarthy – Walker-Peters, Stephens, Bednarek, Bertrand – Armstrong, Ward-Prowse, Romeu, Redmond – Long, Ings

