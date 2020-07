Manchester United-Southampton streaming e diretta tv 13 luglio

Lunedì 13 luglio alle ore 21:00 è in programma la sfida Manchester United-Southampton, valida per la 35esima giornata del massimo campionato inglese. Il match sarà disputato all’Old Trafford di Manchester a porte chiuse, nel rispetto delle norme anti contagio per COVID-19. Nel girone d’andata le due squadre avevano pareggiato 1-1, mentre la scorsa stagione i Red Devils avevano vinto 3-2 e pareggiato 2-2.

Il Manchester United è quinto in classifica (58 punti), posto che garantisce l’accesso diretto alla fase a gironi della prossima Europa League. La squadra guidata dal tecnico Solskjær è a -1 dal Leicester in zona Champions League e a -2 dal Chelsea terzo. I padroni di casa cercano di raggiungere le posizioni alte della classifica dal ritorno del campionato, tanto che hanno ottenuto i 3 punti ben quattro volte nelle ultime cinque partite, e sono diventati la prima squadra a vincere quattro partite consecutive in Premier League con un margine di almeno tre gol. Arrivano contro il Southampton imbattuti da 10 match.

I Saints sono dodicesimi in classifica (44 punti), in mezzo a un gruppo di squadre strette in 8 punti, dal Crystal Palace quattordicesimo (42 punti) all’Arsenal nono che si affaccia all’Europa League (50 punti). Gli ospiti se riuscissero a vincere le tre partite che mancano alla fine della Premier League e con la giusta congiunzione astrale (per non dire altro), potrebbero ritrovarsi nella seconda competizione europea la prossima stagione.

Dove vedere Manchester United-Southampton in streaming e diretta tv

La partita in programma alle 21:00 sarà trasmessa in diretta e in esclusiva sulla pay tv Sky. In particolare la sfida sarà visibile sul canale Sky Sport Football (canale 203).