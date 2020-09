Premier League, dove vedere Manchester United – Crystal Palace streaming e diretta tv

Premier League, ecco dove vedere Manchester United – Crystal Palace in streaming e in diretta tv.

All’Old Trafford va in scena la sfida tra Manchester United e Crystal Palace, gara valida per la seconda giornata di Premier League. Per lo United è la gara d’esordio in Premier League, visto che non ha giocato la prima giornata di Premier, in quanto ha finito in ritardo la scorsa stagione rispetto alle altre squadre inglesi. I ragazzi di Ole Gunnar Solskjaer vorranno partire con il botto dopo la grandissima rimonta dello scorso campionato che li ha visti raggiungere il quarto posto e la qualificazione alla Champions League.

Il Crystal Palace, invece, ha già disputato una gara della Premier League 2020/2021 e ha vinto per 1-0 contro il Southampton. La scorsa Premier, invece, si è conclusa con un quattordicesimo posto a quota 43 punti per i Glaziers.

Il pronostico è in favore dello United, ma i Red Devils non battono il Crystal Palace all’Old Trafford dal 2017: nelle ultime due sfide il Crystal ha trovato una vittoria per 2-1 e un pareggio.

Dove vedere Manchester United – Crystal Palace tv

La sfida tra Manchester United e Crystal Palace sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky a partire dalle ore 18:30. I canali del match saranno Sky Sport Football (canale 203 satellite) e Sky Sport Football HD (canale 242 satellite).

Dove vedere Manchester United – Crystal Palace streaming

Inoltre, sarà possibile seguire il match Manchester United Crystal Palace anche in streaming sul vostro smartphone, notebook, pc o tablet grazie alla piattaforma Sky Go oppure acquistando il pacchetto Sport su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.