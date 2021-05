Dove vedere Manchester United-Leicester, streaming e diretta tv Premier League

Il match Manchester United-Leicester, valido per la trentaseiesima giornata della Premier League 2020/2021, si gioca martedì 11 maggio alle ore 19 nell’Old Trafford di Manchester. I padroni di casa sono reduci dalla vittoria in trasferta contro l’Aston Villa e sono secondi in classifica a meno dieci punti dai cugini del City. Gli ospiti sono quarti con 63 punti e vanno a caccia di punti fondamentali per mantenere un posto nella prossima Champions League.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI MANCHESTER UNITED-LEICESTER

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Shaw; Fred, Matic, Greenwood, Bruno Fernandes, Pogba; Rashford. Allenatore: Solskjaer.

LEICESTER CITY (3-4-1-2): Schmeichel; Castagne, Fofafa, Soyuncu; Ricardo Pereira, Tielemans, Ndidi, Albrighton; Maddison, Iheanacho, Vardy. Allenatore: Rodgers.





Dove vedere Manchester United-Leicester, streaming gratis e diretta tv Sky Sport? No telegram, no rojadirecta

Il match Manchester United-Leicester sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport Football HD e Sky Sport 1 HD con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.