Dove vedere Manchester United-Manchester City, streaming LIVE e diretta TV Premier League

Il derby Manchester United-Manchester City, valido per l’undicesima giornata della Premier League 2021/22, si gioca sabato 6 novembre alle ore 13.30 nello stadio Old Trafford di Manchester. Entrambe le squadre vanno a caccia della vittoria nella stracittadina, avendo un ritardo rispettivamente di otto e cinque punti dal Chelsea capolista.



Le probabili formazioni di Manchester United-Manchester City Premier League



MANCHESTER UNITED (3-4-1-2): de Gea; Bailly, Lindelof, Maguire; Wan-Bissaka, McTominay, Fred, Shaw; Bruno Fernandes; Cavani, Ronaldo.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; Silva, Rodri, De Bruyne; Foden, Gabriel Jesus, Grealish.

Dove vedere Manchester United-Manchester City Premier League, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

Il derby Manchester United-Manchester City sarà trasmesso in diretta tv esclusiva anche in 4K su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203). Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.