Le parole di Paratici dopo l’esonero

La sconfitta in casa contro il Manchester United per 0-3 è costata la panchina a Nuno Espirito Santo. I 15 punti raccolti in 10 gare sono ritenuti troppi pochi per la dirigenza degli Spurs, che ha deciso di esonerare l’allenatore portoghese. Espirito Santo dopo 4 anni al Wolwerhampton era stato ingaggiato dal Tottenham a giugno, firmando un biennale. L’esperienza, però, è durata molto poco. Annunciato il 30 giugno 2021, l’allenatore portoghese – ex portiere del Porto, fra le varie – è stato esonerato oggi, 1 novembre. Le parole di Paratici, tramite i canali ufficiali, sanciscono l’addio:

“So quanto Nuno e il suo staff tecnico volessero avere successo e mi dispiace che aver dovuto prendere questa decisione. Nuno è un vero gentiluomo e sarà sempre il benvenuto qui. Vorremmo ringraziarlo.”

Le voci sul post Nuno Espirito Santo iniziano a circolare in quel di Londra. La lista di nomi è molto ristretta ma tutti gli indizi portano ad un indiziato principale: Antonio Conte. Dopo essere stato in trattativa con lo United, Conte potrebbe ora sedersi sulla panchina degli Spurs. E potrebbero essere proprio le parole di Paratici – anche lui ex Juventus come Conte – a convincerlo ad accettare la corte del Tottenham. Già quest’estate c’era stato un tentativo da parte dei londinesi, declinato dall’allenatore.