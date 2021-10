Occasione d’oro per Conte?

Per Antonio Conte sembrerebbe essere il momento di ritornare ad allenare. Dopo l’addio all’Inter – legato alla situazione economica della società neroazzurra – ricopre la figura di special guest per Sky durante le partite di Champions League. La risoluzione del contratto coi neroazzurri è datata 26 maggio 2021 e, dopo cinque mesi, sembrerebbe poter tornare ad allenare. Il binomio “Conte Manchester United” circola con insistenza nelle ultime ore. La sconfitta dello United per 0-5 contro lo straripante Liverpool di Klopp potrebbe costare la panchina a Solskjaer.

Il North-West Derby di ieri ha mostrato tutti i punti deboli dello United, a partire da quello caratteriale. Oltre alle 5 reti incassate – la solidità difensiva che inizia a crollare – i diavoli rossi hanno ceduto sul punto di vista mentale. Il fallo da rosso diretto di Pogba si va a sommare alla serataccia di Cristiano Ronaldo. L’asso portoghese ha messo in mostra il peggio di sé a fine primo tempo quando scalcia il pallone addosso a un avversario già a terra, scatenando un accenno di rissa. Il nervosismo che circola nello spogliatoio del Manchester è palese e quindi il binomio “Conte Manchester United” potrebbe essere ben oltre che un’idea di fine ottobre. Conte, però, si sa, chiederebbe garanzie. Lo United è attualmente settimo e nelle ultime 4 partite ha totalizzato 3 sconfitte e un pareggio.