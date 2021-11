Dopo la sconfitta rimediata in trasferta contro il West Ham (3-2), il Liverpool si prepara ad affrontare l’Arsenal nel dodicesimo turno di Premier League. Liverpool-Arsenal si prospetta un match interessante e spettacolare tra due compagini che sono divise in classifica da soli due punti: i ‘reds’ si trovano al quarto posto a quota 22, i ‘Gunners’ quinti a quota 20 punti. In caso di vittoria i ‘reds’ si avvicinerebbero alla prima posizione che, al momento, dista solamente quattro punti. In questo articolo vi sono tutte le informazioni utili e necessarie su Liverpool-Arsenal, streaming e diretta tv in chiaro TV 8? Dove vedere il match di Premier League.

Liverpool-Arsenal, match valido per la dodicesima giornata di Premier League, si giocherà allo Stadio Anfield di Liverpool a partire dalle ore 18.30 di Sabato 20 Novembre 2021. La partita verrà trasmessa in diretta tv esclusiva da SKY, su Sky Sport Football (Canale 203 del satellite). Tutti gli abbonati a Sky da più di un anno potranno seguire Liverpool-Arsenal in streaming gratis mediante l’applicazione SKY GO, disponibile su tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc. Non è disponibile per questo match né lo streaming gratis né la diretta tv in chiaro su TV 8.