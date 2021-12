Dove vedere Manchester United-Burnley, streaming LIVE e diretta TV Premier League

Il match Manchester United-Burnley, valido per la ventesima giornata della Premier League 2021/22, si gioca giovedì 30 dicembre alle ore 21.15 nello stadio Old Trafford di Manchester. Dopo lo stop forzato causa Covid, i red devils hanno pareggiato contro il Newcastle e cercano punti pesanti per la zona Champions sul proprio campo.

Le probabili formazioni di Manchester United-Burnley Premier League

MANCHESTER UNITED (4-4-2): De Gea; Dalot, Varane, Maguire, Telles; Rashford, McTominay, Fred, Bruno Fernandes; Greenwood, Cristiano Ronaldo.

BURNLEY (4-4-2): Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor; Gudmundsson, Westwood, Cork, McNeil; Wood, Rodriguez.

Dove vedere Manchester United-Burnley Premier League, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN?

Il match Manchester United-Burnley sarà trasmesso in diretta tv esclusiva anche in 4K su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203). La telecronaca è affidata a Paolo Ciarravano. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming gratis su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.