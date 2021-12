Klopp “A gennaio c’è un piccolo torneo”

Salah, Manè e Keita: ecco i calciatori che il Liverpool perderà per la Coppa d’Africa. Klopp non avrà a disposizione tre dei suoi migliori calciatori per tutto il mese di gennaio e, potenzialmente, fino alla prima settimana di febbraio. Klopp critica, col sorriso sulle labbra, la Coppa d’Africa definendola in conferenza “un piccolo torneo”. Le dichiarazioni dell’allenatore tedesco gli hanno attirato fortissimi critiche. Dai giornalisti – che gli imputano il fatto di aver minimizzato la competizione – agli allenatori delle nazionali, come Aliou Cissè, allenatore del Senegal che ha dichiarato: “Io non rispetto Klopp!“.

Sempre sulla questione Coppa d’Africa Klopp critica l’organizzazione: “La rispetto e la guardo con piacere. Ma è l’organizzazione della manifestazione che non rispetta i club che comprano i giocatori per averli a disposizione quanto più tempo è possibile“. Reo di aver definito l’Africa un “piccolo continente”, Klopp ha chiarito in conferenza “Altro che piccolo torneo, perderemo i nostri migliori calciatori“. Situazione simile a quella del Livepool è quella del Napoli. Gli azzurri perderanno Koulibaly, Ounas, Zambo Anguissa e Osihmen. Spalletti concorda con Klopp: “Sulla Coppa d’Africa De Laurentiis sta giocando una partita che mi vede totalmente al suo fianco. Io non spendo soldi pagando questi giocatori, lui sì”.