Dove vedere Manchester United-Wolverhampton, streaming LIVE e diretta TV8?

Questa sera, alle ore 18.30, ad “Old Trafford”, il Manchester United di Ralf Rangnick ospiterà il Wolverhampton di Bruno Lange, il match è valido per la 21.a giornata di Premier League. Prima di scoprire dove vedere Manchester United-Wolverhampton in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre in questo campionato.

Il Manchester United è settimo con 31 punti (9 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte) con 2 gare in meno ed è reduce dalla vittoria per 3-1 contro il Burnley. Il Wolverhampton, invece, è nono con 25 punti (7 vittorie, 4 pareggi e 7 sconfitte) con 2 match da recuperare, rinviati per Covid.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER UNITED-WOLVERHAMPTON

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Varane, Maguire, Telles; McTominay, Fred, Sancho, Fernandes, Rashford; Ronaldo. All: Rangnick.

WOLVERHAMPTON (4-3-3): Sa; Samedo, Saiss, Kilman, Marcal; Moutinho, Neves, Dendoncker; Traorè, Jiminez, Trincao. All: Lange.

Dove vedere Manchester United-Wolverhampton, streaming gratis e diretta TV8?

Il match Manchester United-Wolverhampton, valevole per la 21.a giornata di Premier League, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite e 472-482 del digitale terrestre) e Sky Sport Football (canale 203 del satellite). Mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo match di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.