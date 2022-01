Per Gattuso ipotesi Premier?

Dopo l’addio al Napoli, per Gennaro Gattuso ci sono stati mesi di riflessione. L’esperienza alla Fiorentina è durata solo una ventina di giorni a causa di incomprensioni con la società – che ha poi virato su Italiano. I problemi erano legati al “peso” del suo agente, Jorge Mendes, che aveva deciso di fare il mercato a modo suo, portando molti calciatori portoghesi – della sua agenzia – a Firenze. La situazione di Oliveira, andato poi alla Roma tramite la mediazione dello stesso Mendes, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ora c’è l’ipotesi Gattuso Premier. Su di lui ci sarebbe l’Everton.

All’Everton, Gattuso andrebbe a sostituire un altro ex Napoli: Benitez. L’allenatore spagnolo è stato esonerato dopo gli scarsi risultati ottenuti con la squadra di Liverpool ed ora è alla ricerca di un allenatore per centrare la salvezza e poi poter puntare all’Europa. Gattuso sarebbe il terzo allenatore ex Napoli a sedersi sulla panchina dell’Everton dopo lo stesso Rafa Benitez e Carlo Ancelotti. La grinta di Ringhio sono l’elemento su cui vuole puntare la dirigenza degli inglesi, certa di avere una squadra di ottimo livello. Gattuso Premier? Dopo la trattativa, poi fallita, con il Tottenham in estate, ora potrebbe diventare realtà.