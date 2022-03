Manchester City-Manchester United streaming e diretta tv Tv8? Dove vedere Premier League

Domenica 6 marzo alle ore 17:30 all’Etihad Stadium di Manchester si disputerà il derby Manchester City-Manchester United, valevole per la ventottesima giornata del campionato di Premier League inglese. Nell’ultimo turno, i ragazzi Guardiola attualmente primi in classifica hanno vinto il proprio match contro l’Everton per 1-0 grazie a un gol di Foden nel finale. Il Manchester di Cristiano Ronaldo, invece, è in enorme difficoltà ed ha pareggiato in casa col Watford 0-0: CR7 è ancora fermo ad un solo gol in questi primi due mesi nel 2022, mai così male.

Manchester United-Manchester City, probabili formazioni

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Stones, Cancelo; Rodri, Gundogan, Bernardo; De Bruyne, Jesus, Foden.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Shaw, Bailly, Maguire, Wan-Bissaka; Fred, Pogba; Elanga, Fernandes, Sancho; Ronaldo.

Dove vedere Manchester City-Manchester United in tv e streaming gratis: Tv8, Sky, Dazn?

Il match della ventottesima giornata di campionato Manchester City-Manchester United sarà trasmesso in diretta tv da Sky, come tutte le gare della Premier League. In particolare, la gara di Etihad tra gli uomini di Guardiola e quelli di Rangnick sarà visibile al canale Sky Sport Football (canale 203), e in streaming su Sky Go. Il derby di Manchester sarà peraltro disponibile su Sky anche in 4K HDR, così da potersi gustare questa sfida decisiva con il massimo della risoluzione.

https://youtu.be/6ynZa-7JdCY