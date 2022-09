Derby Manchester, probabili formazioni City-United: le scelte di Guardiola e Ten Hag

Domenica 2 ottobre alle ore 15:00 all’Etihad Stadium di Manchester andrà in scena il derby di Manchester valido per la nona giornata di Premier League tra Manchester City e Manchester United. Gli Sky Blues sono posizionati al secondo posto in classifica con 17 punti e arrivano dalla vittoria in trasferta contro il Wolverhampton per 3 a 0. I Red Devilis, invece, occupano il quinto posto in classifica con 12 punti, a meno cinque dai cugini, e non giocano in campionato dal match vinto contro l’Arsenal del 4 settembre. Ecco di seguito le probabili formazioni che scenderanno in campo dal primo minuto sul campo dell’Etihad Stadium.

Probabili formazioni Manchester City Manchester United

Ecco di seguito le probabili formazioni scelte di Pep Guardiola e Erik Ten Hag per il derby di Manchester della nona giornata di Premier League tra City e United:

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Akanji, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Silva; Mahrez, Haaland, Foden. All. Guardiola

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea; Wan Bissaka, Varane, Maguire, Shaw; Eriksen, Casemiro; Antony, Fernandes, Rashford; Cristiano Ronaldo. All. Ten Hag.