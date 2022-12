Liverpool-Leicester, streaming gratis e diretta tv in chiaro? Dove vedere Premier League

Sabato sera alle ore 21 ad “Anfield Road” di Liverpool si disputerà il match Liverpool-Leicester, valido la 18^ giornata di Pemier League. La squadra di Jurgen Klopp è ripartita al meglio, con una bella vittoria per 1-3 sull’Aston Villa mettendo in mostra il giovane 2004 Bajcetic. Le Foxes, invece, sono crollate sotto i colpi della incredibile sorpresa Newcastle, con un secco 0-2.

Dove vedere Liverpool-Leicester in tv e streaming

L’incontro della diciottesima giornata tra Liverpool-Leicester sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, come sempre per tutte le gare di Premier League. In particolare, la gara di Anfield Road sarà trasmessa su Sky Sport Football (canale 203 del satellite). Per tutti gli appassionati che vorranno vedere il match anche fuori casa, è ovviamente disponibile la dietta streaming su Sky Go, scaricando l’apposita app per pc, smartphone e tablet..

