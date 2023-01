Zaniolo al Bournemouth – Nicolò Zaniolo vive ormai da separato in casa alla Roma e la sua cessione sembra imminente. A nessuno conviene questa situazione di stallo, con i giallorossi che vogliono capitalizzare ed il calciatore che sogna la maglia del Milan.

Come vi avevamo anticipato questa mattina la pista più concreta portava in Premier League, ma non al Tottenham come molti immaginavano, bensì al Bournemouth. Dopo i dettagli di questa mattina sembra che il club inglese abbia rilanciato con un’offerta concreta che supera di gran lunga quella del Milan.

I rossoneri infatti, che rappresentano la prima scelta di Zaniolo hanno già presentato un’offerta ai giallorossi che è già stata rigettata al mittente. Una cifra complessiva di 25 milioni di euro, 2 subito e 22 per il riscatto che è stata ritenuta insufficiente dalla Roma. Paolo Maldini nonostante vorrebbe fortemente il ragazzo, ha già ricevuto segnali chiari dalla proprietà circa l’impossibilità di offrire cifre più onerose.

A questo punto si fa concreta la pista Bournemouth che ha rilanciato a 35 milioni di euro più bonus ed una percentuale sull’eventuale rivendita del 10%. Il club avrebbe già fatto capire di accettare l’offerta ma per l’ufficilità attende l’ok da parte del calciatore. Ora è tutto nelle mani di Zaniolo che vorrebbe rimanere in Serie A, ma nessun club sembra al momento in grado di offrire quanto richiesto dalla Roma. Le prossime ore saranno decisive per conoscere il nuovo club del ragazzo.