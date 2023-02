Il Manchester United, rivitalizzato dalla cura Ten Hag, sembra ormai avviato sulla strada giusta per tornare ad essere il club vincente ammirato durante i fasti di Sir Alex Ferguson. Il successo a Old Trafford sul Barcellona (2-1) ha spalancato ai Red Devils le porte degli ottavi di finale di Europa League (nei quali affronteranno un’altra spagnola, il Betis). Ma soprattutto ha fornito l’ennesima conferma stagionale sulla ritrovata compattezza dello United.



Ten Hag, immortalato qualche sera fa proprio a cena con Ferguson, ha letteralmente rivitalizzato l’ambiente United. Anche attraverso scelte coraggiose, come il benservito a Cristiano Ronaldo. Ma i risultati parlano chiaro: tra Premier e Champions League, Old Trafford e’ tornato ad essere una fortezza: 15 vittorie di fila sul suolo amico in tutte le competizioni. Ultima sconfitta a settembre, agli albori del progetto Ten Hag.

Dopo, una lunga serie di prestazioni convincenti e di vittorie. Attraverso la rinascita di giocatori come Luke Shaw e l’impressionante Marcus Rashford. Gente che stava per perdersi e adesso è di nuovo sulla cresta dell’onda. E poi il mercato: Casemiro, fondamentale – forse l’uomo più importante, la chiave di volta del nuovo Manchester United. Antony, diamante da sgrezzare ma esaltante. E l’eccezionale Lisandro Martinez in difesa. In attesa di Sabitzer in mezzo al campo e tra le linee. Mentre in attacco Weghorst non sta brillando in fase realizzativa, ma si spolmona in un lavoro sporco fondamentale per i suoi colleghi di reparto.

Intanto, quasi senza dare troppo nell’occhio, i Red Devils sono in corsa su quattro fronti: Premier League (seppur ancora a distanza importante dall’Arsenal), Europa League, FA Cup e Carabao Cup (a breve finale a Wembley contro il Newcastle). Non male. E in campionato Ten Hag ha già battuto tutte le big. Se il buongiorno si vede dal mattino, potrebbe essere l’alba di una nuova era gloriosa per il Manchester United.