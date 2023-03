Manchester City-Newcastle diretta tv in chiaro e streaming live. Dove vedere Premier League

Turno numero 26 di Premier League e scontro nei quartieri alti tra Manchester City e Newcastle, ecco dove vedere la sfida dell’Etihad Stadium. Le due squadre sono rispettivamente al 2° e al 5° posto in classifica e hanno nella “rincorsa” il trait d’union del loro campionato. Il City deve riprendere la rincorsa all’Arsenal che dopo la vittoria contro l’Everton è tornato a +5 in classifica. Il Newcastle deve riprendersi invece la posizione che vale la Champions dopo essere stato scavalcato dal Tottenham di Antonio Conte seppur con 2 partite in più.

Diverso il momento di forma delle due squadre. Il City di Pep Guardiola non perde da 4 partite in campionato, mentre i bianconeri di Newcastle non riescono a portare a casa la posta piena dallo stesso numero di gare e hanno perso terreno nella lotta per la qualificazione alla Champions League.

Probabili formazioni

Manchester City (4-3-3): Ederson; Walker, Akanji, Dias, Aké; Rodri, Gundogan, Silva; Grealish, Haaland, Mahrez.

Newcastle (4-3-3): Karius; Trippier, Schar, Botman, Burn; Longstaff, Joelinton, Anderson; Almiron, Isak, Saint-Maximin

Manchester City-Newcastle, dove vedere la gara dell’Etihad Stadium

Manchester City-Newcastle si giocherà sabato 4 marzo alle ore 13:30 allo Stadio Etihad di Manchester. La gara sarà trasmessa per tutti gli abbonati Sky in diretta televisiva su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Football (203). Sarà possibile seguire il match anche in streaming live sull’App Sky Go scaricabile su qualsiasi dispositivo mobile.

