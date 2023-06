Finale FA Cup, dove vedere Manchester City-Manchester United streaming live e diretta TV: Sky o DAZN?

Sabato 3 giugno, alle ore 16:00, andrà di scena il match valido per la finale di FA Cup, coppa nazionale inglese, tra Manchester City-Manchester United. Le due compagini, guidate da Pep Guardiola e Erik Ten Hag, si sfideranno allo stadio Wembley di Londra.

Finale FA Cup, Manchester City-Manchester United: come arrivano le due squadre

Il Manchester City, prossima finalista di Champions League, si avvicina al match reduce da un pareggio e una sconfitta nelle ultime due giornate di Premier League. I citizens, infatti, hanno pareggiato in trasferta per 1-1 contro il Brighton ed hanno perso per 1-0 in trasferta contro il Brentford. Il Manchester United, invece, si avvicina alla gara reduce da due vittorie consecutive in campionato. I Red Devils, infatti, hanno vinto in casa per 4-1 contro il Chelsea ed hanno vinto in casa per 2-1 contro il Fulham.

Finale FA Cup Manchester City-Manchester United streaming e diretta TV

La partita Manchester City-Manchester United, in programma sabato 3 giugno, gara valida per la finale di FA Cup, coppa nazionale inglese, sarà visibile su DAZN. I programmi di DAZN sono visibili in streaming per i soli abbonati al servizio. Attiva ora DAZN.