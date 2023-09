Arsenal-Manchester United: dove vedere la gara di Premier League? TV, Streaming e probabili formazioni

La quarta giornata della Premier League offre il big match che andrà di scena allo "Emirates Stadium" di Londra: Arsenal-Manchester United! Sette punti in tre gare per i "Gunners", mentre i "Red Devils" sono a quota sei in classifica. TV e Streaming, oltre alle probabili formazioni.

Arsenal-Manchester United: dove vedere la gara di Premier League 2023/24? Si giocherà allo "Etihad Stadium" di Manchester. Calcio d'inizio in programma domenica 3 settembre 2023, alle ore 17:30.

LUOGO LONDRA, "Emirates Stadium" DATA 3 settembre 2023 ORE 17:30 ARBITRO Anthony Taylor

Arsenal-Manchester United: dove vedere la gara di Premier League

Arsenal-Manchester United sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky.

Sarà trasmessa in Diretta TV su Sky Sport Summer - Canale 201 e su Sky Sport 4K - Canale 213 per tutti i clienti abbonati a Sky.

Sarà trasmessa anche in Streaming su Sky Go e su NOW.

I programmi in Diretta TV di Sky Sport sono disponibili in diretta streaming su Sky Go, per tutti i clienti abbonati a Sky.

TV: Sky Sky Sport Summer - Canale 201



Sky Sport 4K - Canale 213 Streaming: Sky Sky Go



NOW

Arsenal-Manchester United: le probabili formazioni

ARSENAL



4-3-3 MANCHESTER UNITED



4-2-3-1 1

Aaron Ramsdale 24

Andre Onana 35

Oleksandr Zinchenko 29

Aaron Wan-Bissaka 4

Ben White 2

Victor Lindelof 2

William Saliba 6

Lisandro Martinez 15

Jakub Kiwior 20

Diogo Dalot 8

Martin Odegaard 18

Casemiro 41

Declan Rice 14

Christian Eriksen 29

Kai Havertz 21

Antony 7

Bukayo Saka 8

Bruno Fernandes 14

Eddie Nketiah 10

Marcus Rashford 11

Gabriel Martinelli 9

Anthony Martial

Allenatore: Mikel Arteta



Allenatore: Erik Ten Hag



Gli indisponibili

ARSENAL MANCHESTER UNITED Eddie Nketiah Mason Mount Jurrien Timber Raphael Varane Nicolas Pepe Rasmus Hojlund Albert Sambi Lokonga Tom Heaton Folarin Balogun Amad Diallo Mohamed Elneny Kobbie Mainoo Tyrell Malacia Luke Shaw

Presentazione

Buon ruolino di marcia per i "Gunners" in questo inizio di Premier League: 7 punti in 3 gare. Anche il Manchester United ha iniziato con ritmo egregio questo campionato ma ha già riempito, in tre gare disputate, un pallino nella casella delle sconfitte. Del resto, nei "Red Devils" continuano le prestazioni apatiche, nonostante la presenza di calciatori in indubbio valore. In particolare, nell'ultima gara contro il Nottingham Forest, sono emerse le difficoltà che la squadra di Erik Ten Hag ha avuto per superare l'avversario (3-2) tra i non pochi mugugni dei tifosi, tralasciando le polemiche e gli strascichi velenosi relativi alla conduzione della gara dell'arbitro Stuart Attwell (espulsione di Worrall molto contestata).

L’Arsenal, invece, ha ancora dalla sua l'adrenalina e la forza interiore che si è creata nel gruppo dopo la vittioria sul Manchester City nella finale del Community Shield; in campionato, ha ottenuto due vittorie, seppur di misura, e un pareggio per 2-2 in casa contro il Fulham che ha già aperto la stagione delle critiche. Difatti, la rincorsa ai "Citizens" per la lotta al titolo dista già di 2 punti e molti tifosi temono che la squadra aumenterà di molto il divario nel corso della stagione. Punti persi che non vanno giù, a quanto pare. Resta un confronto sempre suggestivo e di alto interesse per tutto il calcio mondiale, pur restando lontani dalle gloriose formazioni di entrambe che hanno visto numerosi successi e calciatori di altissimo profilo.

