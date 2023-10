Ultime Everton, si rischia la penalizzazione: ecco in cosa consiste la pena

I dirigenti della Premier League hanno chiesto a una commissione indipendente di comminare la sanzione più dura possibile ai Toffees. La squadra di Sean Diche non avrebbe rispettato le regole sul 'profitto e sulla sostenibilità'. Non una buona notizia per il calcio in Inghilterra e per una società storica.

Everton rischia la penalizzazione: -12 punti in classifica

In Inghilterra non si discute d'altro, l'Everton rischia la penalizzazione a causa di una singola violazione del fair play finanziario. Il club del Liverpool rischia ben 12 punti in classifica di penalizzazione. Al momento, sappiamo che, ne hanno 7 e si ritroverebbero a -5. Facendo un calcolo delle somme, con 12 punti in meno l'Everton raggiungerebbe gli ultimi posti occupando addirittura quello attuale dello Sheffield United: “Il club contesta fermamente l’accusa di non conformità e, con il suo team di esperti indipendenti, è completamente fiducioso di aver rispettato le regole finanziarie rispondendo per le rime a queste accuse. L’Everton è pronto a difendersi con forza davanti al comitato”.