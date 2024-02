Premier League, dove vedere Luton Town-Manchester United: Sky, NOW o DAZN? Diretta TV, streaming e probabili formazioni

Si gioca la 25° giornata del campionato di Premier League 2023/24. Il Luton Town di Rob Edwards ospita il Manchester United di Erik ten Hag. Le due compagini si affrontano Domenica 18 febbraio, ore 17:30 (CET), al "Kenilworth Road" di Luton. Diretta TV, live streaming e probabili formazioni.

Premier League 2023/24, dove vedere Luton Town-Manchester United? Si gioca al "Kenilworth Road" di Luton, con calcio d'inizio in programma Domenica 18 febbraio 2024, alle ore 17:30 (CET). La gara è valida per la 25° giornata del massimo campionato inglese.

EVENTO LUTON TOWN-MANCHESTER UNITED



Premier League 2023/24

25° Giornata LUOGO LUTON



Kenilworth Road DATA Domenica 18 febbraio 2024 ORE 17:30 (CET) ARBITRI ARBITRO

David Coote



ASSISTENTE 1

Simon Bennett



ASSISTENTE 2

Timothy Wood



IV UFFICIALE

Thomas Bramall



VAR

Jarred Gillett



AVAR

Marc Perry

Premier League, dove vedere Luton Town-Manchester United?

Luton Town-Manchester United viene trasmessa in esclusiva su Sky. E' disponibile in:

Luton Town-Manchester United, Diretta TV su: su: Sky Sport Uno [Canale 201, Canale 239 HD e Canale 472 HD in Diffusione Terrestre], su Sky Sport 4K [Canale 213] e su Sky Sport [Canale 257], con servizio rivolto a tutti i clienti in possesso di un abbonamento Sky.

Luton Town-Manchester United, Live Streaming su: Sky Go, il servizio streaming di Sky che permette di guardare la gara ovunque, su smartphone, tablet e PC abilitati. Tutti i clienti con abbonamento Sky hanno il servizio Sky Go incluso nell’abbonamento senza costi aggiunti.

Luton Town-Manchester United, Live Streaming su: NOW, il servizio streaming di Sky per guardare la gara, con la possibilità di disdire in qualsiasi momento. Occorre una connessione a internet e uno tra i dispositivi compatibili.

Le probabili formazioni (con aggiornamenti)

Probabili formazioni

Luton Town-Manchester United



LUTON TOWN



3-4-1-2 Probabili formazioni

Luton Town-Manchester United



MANCHESTER UNITED



4-2-3-1 24

Thomas Kaminski 24

André Onana 15

Teden Mengi 23

Luke Shaw 2

Gabriel Osho 5

Harry Maguire 29

Amari'i Bell 19

Raphaël Varane 7

Chiedozie Ogbene 20

Diogo Dalot 28

Albert Sambi Lokonga 18

Casemiro 6

Ross Barkley 37

Kobbie Mainoo 45

Alfie Doughty 10

Marcus Rashford 30

Andros Townsend 8

Bruno Fernandes 9

Carlton Morris 17

Alejandro Garnacho 11

Elijah Adebayo 11

Rasmus Højlund Coach



Rob Edwards Coach



Erik ten Hag

Presentazione

Il "Sunday Night" della Premier League viene illuminato dai riflettori del "Kenilworth Road", i cui padroni di casa incontrano la squadra vincitrice di 20 titoli d'Inghilterra, e non soltanto: il Manchester United. Gli "Hatters" sono alla ricerca di immediato riscatto, dopo la brutta e pesante sconfitta subita ad opera del fanalino di coda, lo Sheffield United, capace di espugnare Luton con un superbo 3-1, risucchiando pericolosamente gli uomini di Rob Edwards nelle zone "poco nobili" della classifica. Per ora, sarebbe salvezza, in considerazione del quart'ultimo posto in classifica con 20 punti, ma l'Everton è lì, dietro di una sola lunghezza (con la penalizzazione di 10 punti).

E' anche vero che la squadra della contea del Bedfordshire ha fatto passi da gigante negli ultimi tempi. Prima di questo inciampo interno contro le "Blades", il primo del 2024, ha totalizzato sei risultati utili consecutivi tra campionato ed FA Cup, tra cui lo spettacolare 4-4 del St James' Park contro il Newcastle United e il roboante 4-0 casalingo contro il Brighton di Roberto De Zerbi.

D'altro canto, il Manchester United è in un periodo di forma più che positivo, avendo quell'adrenalina necessaria per andare a raggiungere, quantomeno, il quarto posto per l'accesso alla UEFA Champions League. Porta con sé le ultime tre vittorie consecutive, ottenute tutte a febbraio; formidabile, inoltre, lo stato di forma del 21enne danese Rasmus Højlund, a segno in tutte le gare dei "Red Devils" dagli inizi del 2024, oltre che di Scott McTominay, con i suoi 7 centri stagionali che sono valsi a ottenere ben 12 punti per la propria compagine.

La squadra di Erik ten Hag si trova ferma in sesta posizione a 41 punti, sei in meno del Tottenham Hotspur al quarto posto, nonostante abbia lo stesso numero di reti siglate dal Luton Town: 33.