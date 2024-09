Manchester United, Ten Hag è a rischio: Pochettino al suo posto?

Nonostante abbia chiuso la stagione con la vittoria della FA Cup nel derby contro il Manchester City, Erik Ten Hago potrebbe essere comunque esonerato da allenatore del Manchester United. Il favorito per sostituirlo è Mauricio Pochettino, appena licenziato dal Chelsea.

Una pessima Premier League, chiusa all'ottavo posto, oltre ad un'eliminazione da un girone abbordabile in Champions League, potrebbero essere fatali per il futuro di Erik Ten Hag. Il tecnico olandese, che comunque ha condotto il Manchester United a vincere la FA Cup battendo i rivali del City e conquistando così l'accesso alla prossima Europa League, potrebbe comunque essere esonerato. Tra i nomi per sostituirlo, ci sono Mauricio Pochettino e Thomas Frank.

Ten Hag via? I possibili sostituti

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, è tutto da decidere sulla panchina del Manchester United. Al momento, nonostante il successo in FA Cup, la permanenza del tecnico ex Ajax non è per nulla scontata, ed anzi prima della finale si parlava di esonero che sarebbe stato ufficializzato a breve. Così non è stato, ma potrebbe comunque arrivare nei prossimi giorni. In caso di licenziamento, potrebbe sostituirlo Mauricio Pochettino, che in Premier League ha già allenato big come Tottenham e Chelsea, e nell'ultima stagione con i Blues li ha riportati in Europa, seppur in Conference League. Un altro nome che gira è quello di Thomas Frank, allenatore che ha riportato nella massima serie inglese il Brentford.