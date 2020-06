Domani sera alle ore 21.45 allo Gewiss Stadium (a porte chiuse) si disputerà il big match della 27.a giornata tra Atalanta-Lazio con le due squadre rispettivamente al quarto e secondo posto della classifica. Andiamo a vedere precedenti e statistiche degli incontri di Serie A giocati a Bergamo.

Atalanta-Lazio, precedenti e statistiche

Sono 51 gli incontri tra nerazzurri e biancocelesti nella massima serie con il pareggio che è il risultato uscito più frequentemente, ovvero 22 volte, poi ci sono 21 successi dei padroni di casa e 8 degli ospiti. Le marcature complessive sono state 110 (69-41 il parziale per gli orobici).

Nelle ultime tre stagioni si sono registrati tutti i risultati possibili: lo scorso campionato vittoria bergamasca per 1-0 con rete di Zapata al 1′, due annate fa pirotecnico pareggio per 3-3 con bella rimonta capitolina, in svantaggio prima per 2-0 e poi 3-1, mentre tre stagioni fa vittoria della Lazio con tantissimi gol (4-3) dove alla mezzora i biancocelesti erano avanti per 3-0.

Di seguito risultati e marcatori delle ultime cinque sfide.

2018-19: Atalanta-Lazio 1-0 1′ Zapata

2017-2018: Atalanta-Lazio 3-3 19′ Caldara (A), 22′ Ilicic (A), 27′ Milinković-Savić (L), 35′ Milinković-Savić (L), 50′ rig. Iličić (A), 79′ Luis Alberto (L)

2016-2017: Atalanta-Lazio 3-4 15′ Immobile (L), 20′ Hoedt (L), 33′ Lombardi (L), 63′ Kessié (A), 67 Kessié (A), 89′ Cataldi (L), 90′ Petagna (A)

2015-2016: Atalanta-Lazio 2-1 16′ Biglia (L), 69′ aut. Basta (L), 86′ Gomez (A)

2014-2015: Atalanta-Lazio 1-1 49′ Biava (A), 77′ Parolo (L)

La vittoria con maggio scarto dell’Atalanta è stata il 5-0 della stagione 1947-48, mentre la Lazio per tre volte è uscita con il successo con due reti di differenza. Il match con più reti è stato quello di cui abbiamo parlato precedentemente quando i biancocelesti hanno espugnato Bergamo per 4-3 (sette gol totali). Il risultato più frequente invece è stato l’1-1 uscito per undici volte.

Nel match d’andata disputato allo stadio Olimpico lo scorso 19 ottobre, altro festival delle reti con le due squadre che hanno pareggiato per 3-3 con i nerazzurri che alla fine del primo tempo erano avanti per 3-0, vantaggio poi recuperato dai capitolini nella ripresa.