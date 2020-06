Dove vedere Brescia Genoa in diretta tv e streaming Sky, oggi 27 giugno

Dove vedere Brescia Genoa in diretta tv e streaming, oggi 27 giugno 2020. Allo Rigamonti di Brescia si affrontano Brescia e Genoa nel match valido per la 28° giornata di campionato di Serie A TIM, l’ ottava del girone di ritorno: fischio d’inizio ore 17:15. La sfida Brescia-Genoa sarà diretta dal sign. Irrati, mentre al VAR ci sarà Rocchi. Andiamo a vedere le probabili formazioni e come seguire la partita in diretta tv e streaming su Sky.

Dove vedere Brescia Genoa, info diretta tv e streaming Sky

Come vedere Brescia Genoa in tv? La telecronaca della partita – dalle 17.15 su Sky Sport Serie A HD (ch. 202 del satellite e ch. 473 del digitale terrestre) – sarà di Daniele Barone, affiancato nel commento tecnico da Claudio Onofri; inviata a bordocampo ed interviste a cura di Marina Presello. Pre e post partita nello studio di Sky Calcio Live Estate con Marco Cattaneo e i suoi ospiti.

Brescia Genoa streaming, Serie A 28.a giornata

Per gli abbonati di Sky la partita Brescia-Genoa sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match del Rigamonti sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky che consente di vedere le gare di Serie A TIM attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky, che possono registrarsi al servizio.

Brescia-Genoa, le probabili formazioni

Probabile formazione Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Papetti, Mateju, Semprini; Bjarnason, Tonali, Dessena; Zmrhal; Torregrossa, Donnarumma. All: Lopez

Probabile formazione Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Schone, Sturaro, Barreca; Iago Falque, Sanabria. All: Nicola