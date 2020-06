Cavani, nuova offerta dall’Italia: è la più alta in Europa

Quale sarà il futuro di Edinson Cavani? L’uruguaiano ha un contratto in scadenza con il Paris Saint-Germain e ha già deciso che non rinnoverà, così da poter accasarsi a parametro zero in qualsiasi altra squadra già a partire dal prossimo primo luglio. Sono tante le squadre interessate a “El Matador” che in Francia, nel corso di sette stagioni e mezzo ha messo a segno ben 200 gol vincendo sei campionati e diventando il miglior marcatore della storia del club.

Con l’inter che pare essersi defilata, è l’Atletico Madrid la squadra più accreditata ad acquisirne le prestazioni. El Cholo Simeone ne apprezza molto le caratteristiche, per certi versi simili a quelle di Alvaro Morata, e avrebbe chiesto alla dirigenza dei colchoneros uno sforzo per averlo a disposizione. Ma i rojiblancos, che ci avevano provato già durante lo scorso mercato di gennaio, dovranno ora stare attenti alla Roma che, secondo il giornalista uruguaiano Gonzalo Ronchi avrebbe presentato un’offerta direttamente a Cavani, il quale starebbe ora valutandola. Pur senza svelarne i dettagli, Ronchi asserisce che l’offerta presentata a Cavani è la più alta che sia giunta al Matador dal Vecchio Continente. Più alta dunque di quelle presentate da Inter e Atletico, uno scenario che, se confermato, potrebbe proiettare i giallorossi in pole position per l’acquisto della punta uruguaiana. Resterà da capire in tal caso se, a fronte dell’arrivo di Cavani, ci sarà la partenza di Dzeko che pure sembra ormai essersi convinto a concludere la carriera nel suo club attuale.