Cristiano Ronaldo, Di Canio: “Look vergognoso”

Cristiano Ronaldo è sempre al centro della scena mediatica, tra giocate in campo e iniziative fuori dal manto verde. Il fenomeno portoghese, attualmente, è alla sua seconda stagione con la maglia della Juventus, vantando ben 55 gol in 79 partite. Cristiano Ronaldo, in questa ripresa di Serie A è andato a segno per due partite consecutive, Bologna e Lecce, e tutte e due su rigore. Attualmente in Serie A è fermo a 23 reti in 24 partite.

Cristiano Ronaldo e l’outfit particolare

A parte le due partite di Coppa Italia giocate sotto tono, Cristiano Ronaldo si sta riprendendo la Vecchia Signora sulle spalle per portarla alla vittoria del campionato e dell’ambita Champions League. Nessuna critica, quindi, per il suo rendimento in campo, ma per questioni di abbigliamento sì. Infatti CR7 ha postato una foto sui social che lo ritrae con un outfit particolare, da ben 1300 euro. L’abbigliamento di Cristiano Ronaldo ha scatenato l’ilarità dei social, tra compagni e tifosi pronti a scherzare e fare battute sul suo vestiario. Outfit che non è passato inosservato a Paolo Di Canio, ex giocatore della Lazio e della Juventus classe ’68, che durante la trasmissione “Sky Calcio Club” ha così commentato la foto: “Ciao a tutti, vado via. Ma neanche per andare a dormire. Manco per giocare a padel. Mi vergognerei da solo davanti allo specchio. Provarlo? No grazie“.