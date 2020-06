Dove vedere Napoli Spal, streaming gratis e diretta TV Serie A

Dove vedere Napoli Spal, presentazione del match. Alle ore 19.30 di domenica 28 giugno allo stadio ‘San Paolo’ (a porte chiuse) il Napoli di Rino Gattuso ospita la Spal di Luigi Di Biagio, il match è valido per la 28.a giornata del campionato di Serie A. I partenopei dopo la vittoria nella finale di Coppa Italia contro la Juventus ai calci di rigore e il successo esterno al ‘Bentegodi’ contro il Verona per 0-2 sono in un buon momento di forma e vogliono finire la stagione nel migliore dei modi prima di concentrarsi sul ritorno degli ottavi di finale di Champions contro il Barcellona. Napoli che occupa la 6.a posizione in classifica con 42 punti (12 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte). Momento complicato per la Spal, infatti i ferraresi occupano la 19.a posizione in classifica con 18 punti (5 vittorie, 3 pareggi e 9 sconfitte) con la salvezza distante 7 lunghezze ma nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta interna del ‘Mazza’ per mano del Cagliari, sardi vittoriosi 0-1 con goal di Simeone.

Dove vedere Napoli Spal in tv e streaming. Il match Napoli-Spal, valevole per la 28.a giornata di Serie A, sarà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Sky. La gara sarà visibile su Sky Sport Serie A e su Sky Sport 252, mentre per chi non avesse la possibilità di guardare questo anticipo di campionato in diretta tv, potrà usufruire del servizio Sky Go o della stick Now Tv.

Dove vedere Napoli Spal, i precedenti. Napoli e Spal si sono affrontate in 3 occasioni con 3 vittorie del Napoli a Ferrara. Il match d’andata si concluse con il punteggio di 1-1 con le reti di Milik per il Napoli e goal di Kurtic per la Spal.