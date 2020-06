I pronostici di Caressa: “Ecco come finiranno Lazio-Fiorentina, Milan-Roma e Parma-Inter”

Caressa, ecco i pronostici sulle tre gare di Serie A più interessanti del weekend. Questo che stiamo vivendo è un campionato di Serie A senza sosta, infatti si gioca ogni 3 giorni. La 28.a giornata di Serie A si è aperta con la vittoria per 4-0 della Juventus sul Lecce, ma tre sono i match più intriganti di questo turno di campionato: Lazio-Fiorentina; Milan-Roma e Parma-Inter. In occasione di Deejay Football Club, programma radiofonico in onda su Radio Deejay il telecronista di Sky Sport Fabio Caressa ha provato ad azzardare i pronostici su queste 3 gare insieme a Ivan Zazzaroni, direttore del “Corriere dello Sport”.

Serie A, i pronostici di Caressa sulle tre gare più importanti del weekend

Ecco le previsioni di Fabio Caressa: “Lazio-Fiorentina 1, Milan-Roma 1, Parma-Inter 2”. Dunque Caressa è andato sulla Lazio e sul Milan vedendole favorite rispettivamente contro i viola e i giallorossi, mentre per quanto riguarda l’Inter, gli uomini di Conte devono riscattare il pareggio amaro per 3-3 contro il Sassuolo.

Ivan Zazzaroni è nettamente in disaccordo con il collega: “Lazio-Fiorentina devo mettere 1, altrimenti il campionato è finito, Milan-Roma 2, l’Inter non vincerà a Parma: X”. Dunque Zazzaroni si schiera con Caressa sulla vittoria della Lazio anche per rendere ancora aperto il campionato, mentre vede la Roma espugnare ‘San Siro’ e l’Inter strappare un solo punto nel match del ‘Tardini’ contro il Parma.