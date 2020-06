Inatteso colpo di mercato per l’attacco della Juventus. Raiola porta l’attaccante a Torino

Uno degli aspetti positivi della Juventus è quello di operare sempre in fase di mercato con un occhio orientato verso il futuro. In questo senso la sfida di domani tra i bianconeri e il Genoa potrebbe assumere un significato importante, anche in ottica di calciomercato. Tra gli interessi della Juventus, infatti, spunta Andrea Pinamonti, classe ’99, riscattato dal Genoa, dopo essersi formato tra le fila dell’Inter e che ora il suo agente, Mino Raiola, vorrebbe far approdare a Torino.

Nulla ancora di deciso ma il giovane attaccante rossoblu promette bene e sembrerebbe sposare tutti quelli che sono i requisiti necessari per poter indossare la maglia bianconera. Sicuramente al momento la situazione in attacco per la Juventus non desta preoccupazioni ed emergenze di rinforzo ma tenere l’occhio orientato sul futuro è una prerogativa della società bianconera.

Nel frattempo a Torino è arrivato Arthur, che si è sottoposto alle visite mediche. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport, il brasiliano, non avendo gradito particolarmente gli sviluppi della situazione con il tecnico Setien, potrebbe voltare le spalle al club blaugrana prima di Agosto. Questa potrebbe rivelarsi essere una buona notizia per la Juventus che potrebbe trovarsi a disposizione sin da subito un importante rinforzo a centro campo.