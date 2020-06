Infortunati Serie A: gli indisponibili della 28ª giornata

Si ritorna in campo a soli due giorni dall’ultima giornata di Serie A. In vista della 28a giornata di campionato che inizierà venerdì 26 giugno e terminerà domenica sera, sono diversi i calciatori che si sono dovuti fermare per noie fisiche negli ultimi giorni e non solo. Ecco di seguito una lista di tutti gli infortunati, squadra per squadra, stimando eventuali date di rientro.

Infortunati Serie A – Lista squadra per squadra

ATALANTA:

//

BOLOGNA:

Santander – Stiramento al bicipite femorale della gamba destra (rientro per metà luglio);

Skov Olsen – Lesione di primo grado della giunzione miotendinea del flessore destro (rientro per metà luglio).

BRESCIA:

Chancellor – Stiramento muscolare (rientro per metà luglio);

Cistana – Operato alla caviglia (rientro per fine luglio);

Bisoli – Lesione del tendine rotuleo (stagione finita).

CAGLIARI:

Pisacane – Frattura di due costole (Out contro il Torino);

Nainggolan – Distrazione di primo grado del muscolo soleo del polpaccio destro (rientro per sabato);

Pereiro – Affaticamento muscolare alla coscia sinistra (Out contro il Torino);

Faragò – Intervento chirurgico per sports hernia bilaterale (rientro per la seconda metà di luglio);

Oliva – Trauma distorsivo di medio grado alla caviglia destra (rientro per inizio luglio);

Pavoletti – Lesione legamento crociato anteriore e del menisco esterno del ginocchio sinistro (stagione finita).

FIORENTINA:

Kouame’ – Rottura del legamento crociato del ginocchio (rientro per metà luglio).

GENOA:

Criscito – Edema muscolare al polpaccio (rientro per la prima metà di luglio);

Radovanovic – Distorsione al ginocchio con interessamento legamentoso (stagione finita).

INTER:

Sensi – Distrazione muscolare al bicipite femorale destro (rientro per metà luglio);

Brozovic – Risentimento al muscolo tibiale posteriore della gamba sinistra (rientro per la 29a giornata);

Vecino – Noie fisiche (rientro per la 29a giornata).

JUVENTUS:

De Sciglio – Lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra (rientro per la prima metà di luglio);

Demiral – Lesione del crociato del ginocchio sinistro (rientro per inizio luglio);

Khedira – Lesione parziale del tendine del muscolo lungo adduttore alla coscia destra (stagione finita);

Alex Sandro – Lesione di primo grado del legamento collaterale mediale (rientro per la prima metà di luglio).

LAZIO:

Lulic – Operato alla caviglia sinistra (stagione finita);

Luiz Felipe – Affaticamento muscolare al polpaccio (rientro per fine giugno);

Lucas Leiva – Operato al ginocchio (rientro per inizio luglio);

Marusic – Elongazione ai flessori della coscia (in panchina a partire da sabato);

Correa – Noie muscolari (in dubbio);

Radu – Indurimento al polpaccio (da valutare);

Cataldi – Distorsione alla caviglia (in dubbio).

LECCE:

Deiola – Fastidio al ginocchio (rientro per metà luglio);

Dell’Orco – Ernia inguinale (rientro per la seconda metà di luglio);

Majer – Contrattura muscolare agli adduttori (rientro per la prima metà di luglio);

Farias – Affaticamento muscolare (rientro per la 29a giornata);

Lapadula – Distorsione alla caviglia sinistra (rientro per la metà di luglio).

MILAN:

Ibrahimovic – Lesione del muscolo soleo del polpaccio destro (rientro per inizio luglio);

Musacchio – Infiammazione alla caviglia sinistra (stagione finita);

Kjaer – Trauma contusivo al ginocchio destro (rientro in extremis contro la Roma).

NAPOLI:

//

PARMA:

//

ROMA:

Pau Lopez – Microfrattura al polso (in dubbio);

Zaniolo – Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e un problema di respirazione ai turbinati (rientro per la prima metà di luglio).

SAMPDORIA:

Ferrari A. – Trauma distorsivo del crociato anteriore (stagione finita);

Quagliarella – Fastidio muscolare al gemello (in dubbio).

SASSUOLO:

Romagna – Rottura del tendine rotuleo (stagione finita);

Toljan – Infiammazione alla borsa del muscolo psoas iliaco sinistro (rientro per inizio luglio).

SPAL:

Zukanovic – Riacutizzazione di un problema alla caviglia (Out per Napoli);

Berisha E. – Frattura al quinto metacarpo della mano destra (stagione finita);

Di Francesco F. – Distrazione al retto femorale (Out per Napoli).

TORINO:

Baselli – Distorsione al ginocchio destro con lesione parziale del legamento crociato anteriore (stagione finita).

UDINESE:

Mandragora – Problema al ginocchio destro (stagione finita);

Prodl – Problema al ginocchio (Out contro l’Atalanta).

VERONA:

Borini – Risentimento muscolare al flessore della gamba destra (rientro per inizio luglio);

Eysseric – Lesione di primo grado (rientro per la prima metà di luglio).