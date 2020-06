Dove vedere Inter-Sampdoria, streaming gratis e diretta TV Serie A

Inter-Sampdoria, i nerazzurri vogliono rimanere in scia di Juventus e Lazio. La squadra di Antonio Conte è reduce dal pareggio nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro il Napoli che ha lasciato l’amaro in bocca per le tante occasioni sprecate. Dopo la pausa forzata per il Coronavirus, l’obiettivo è ripartire alla grande in campionato portandosi a meno sei dalla Juventus capolista per giocarsi le residue speranze di scudetto nelle ultime dodici giornate. I nerazzurri affronteranno i blucerchiati a quota 26 punti in classifica con una sola lunghezza di vantaggio sul Lecce terzultimo e che sono alla ricerca di un risultato positivo per raggiungere la salvezza . Il match Inter-Sampdoria, valevole come recupero della venticinquesima giornata di Serie A, si gioca a porte chiuse domenica 21 giugno alle ore 21.45 nello stadio Giuseppe Meazza di Milano. Nei 127 precedenti nel massimo campionato tra le due squadre, si registrano 69 vittorie dei nerazzurri, 38 pareggi e 20 successi dei liguri. L’arbitro designato per la sfida è il signor Mariani della sezione di Aprilia.

Ecco le probabili formazioni di Inter-Sampdoria

Dove vedere Inter- Sampdoria, diretta TV e streaming

Il match Inter-Sampdoria sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport 1 HD e Sky Sport Serie A HD con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.