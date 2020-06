Lazio: bella iniziativa per le ultime cinque partite casalinghe

La Lazio, in vista del ritorno in campo che la vedrà impegnata sul campo dell’Atalanta mercoledì 24 giugno (ore 21.45), prendendo spunto dal Borussia Monchengladbach (club di Bundesliga), quando disputerà le ultime cinque partite casalinghe stagionali (Fiorentina, Milan, Sassuolo, Cagliari e Verona) riempirà lo stadio Olimpico con le foto delle sagome dei propri tifosi. Quest’ultimi potranno acquistare i cartonati dove inserire le proprie foto, che saranno posizionati poi sugli spalti.

Questa simpatica iniziativa, che si chiama “Tu non sarai mai sola“, oltre a far sentire la vicinanza dei tifosi anche se solo virtualmente, aiuterà anche la Croce Rossa Italiana, visto che una parte della quota sarà devoluta a sostegno del progetto Fase 2’ COVID-19.

Lazio, comunicato ufficiale

“Parte il progetto tra la S.S. Lazio ed i tifosi ‘TU NON SARAI MAI SOLA’ nello sport e nella vita, per e con la Croce Rossa Italiana. Il progetto, voluto fortemente dal Presidente Claudio Lotito, prevede un’iniziativa a sostegno delle tante attività poste in essere dalla Croce Rossa Italiana, relative all’emergenza ‘Fase 2’ COVID-19, per le fasce di popolazioni più vulnerabili.

Attraverso questa idea, e molte altre, la S.S. Lazio, con a capo il suo Presidente, ed i propri tifosi, vogliono continuare ad essere un punto di riferimento per la diffusione dei valori sociali, culturali ed umani semplicemente utilizzando il calcio, linguaggio universale comune a tutti i popoli, il più potente strumento di inclusione e solidarietà”.

“Il progetto ‘TU NON SARAI MAI SOLA’ nasce per far sentire la vicinanza dei tifosi ai calciatori biancocelesti. Inviando una foto e con l’acquisto della propria sagoma, anche se non fisicamente sugli spalti, si potrà dare l’illusione in ogni match di essere, sempre e comunque, presenti per tutte le partite che si disputeranno a porte chiuse allo Stadio Olimpico di Roma. Recati presso i Lazio Style 1900 Official Store (Via di Propaganda, Via Calderini o Centro Commerciale Roma Est) e segui le indicazioni che ti verranno fornite o, da venerdì, potrai aderire all’iniziativa attraverso il nostro store online: la tua foto sarà poi trasformata in una sagoma 75×45 cm che occuperà il seggiolino dello stadio dal quale tu vorrai tifare per la tua squadra“.

“I nostri tifosi potranno scegliere il settore, il posto e la fila che solitamente occupano o che gli piacerà occupare per tutto questo finale di campionato e, se si dovesse continuare a giocare, anche per il campionato 2020/2021 e per le competizioni europee. Alla riapertura dello Stadio al pubblico, poi, ogni tifoso troverà ad aspettarlo il proprio avatar che potrà ritirare autografato dal Capitano Senad Lulic“.

La S.S. Lazio S.p.A. con il suo Presidente Claudio Lotito ringrazia tutti quelli che vorranno aderire all’iniziativa ed auspica che questa occasione sia l’inizio di una collaborazione tra Club e propri sostenitori che possa consentire di poter dimostrare quanto il mondo del calcio debba essere utilizzato come strumento di divulgazione e inclusione per la diffusione della solidarietà e della fratellanza”.

“Vi aspettiamo in tanti perché attraverso l’acquisto della sagoma i nostri tifosi, con il proprio calore e la propria generosità, ci permetteranno di devolvere come comunità Lazio una parte della quota alla Croce Rossa Italiana a sostegno del progetto ‘Fase 2’ COVID-19”.