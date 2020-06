Lazio-Kumbulla, siamo alle battute finali: c’è l’accordo con il Verona

Oramai siamo in dirittura di arrivo per quanto concerne la trattativa che porterà il difensore albanese Kumbulla alla Lazio. Il giovane centrale difensivo dell’Hellas Verona classe 2000, sarà con ogni probabilità un giocatore biancoceleste nelle prossime ore, addirittura a partire da domani. Come riporta Il Corriere dello Sport, la trattativa potrebbe addirittura chiudersi lunedì: le due parti sono oramai molto vicine e il Verona vuole concludere al più presto per questioni legate al bilancio.

Un colpo eccellente per la Lazio che con l’acquisto di Kumbulla rinforzerà in maniera notevole il proprio reparto arretrato. Kumbulla è giovane ma nonostante l’età ha dimostrato di avere personalità da vendere e margini di crescita molto importanti. Secondo Repubblica ci sarebbe già un accordo tra le società per il prezzo del cartellino, il quale ammonterebbe a 28 milioni di euro. La trattativa potrebbe comprendere anche delle contropartite tecniche. Oltre ai soldi, il Verona vorrebbe dei calciatori in grado di rinforzare la rosa di Juric il prossimo anno. Si pensa infatti a Berisha, Wallace e Dziczek. In ogni caso, se ne saprà di più domani riguardo questa trattativa che potrebbe davvero concludersi definitivamente. La Lazio qualora concluda per Kumbulla, brucerebbe la concorrenza agguerrita di Inter e Juventus, le quali rimarrebbero letteralmente beffate da Lotito.