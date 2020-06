Parma – Inter, D’Aversa contro Stellini: “L’Inter ha meritato? Ha visto un’altra partita”

L’Inter dopo essere stata in svantaggio a partire dal quindicesimo minuto con il goal siglato da Gervinho, ha ribaltato il match del Tardini nel giro di tre minuti dal 84′ al 87’con le reti realizzate dai centrali De Vrij e Bastoni, vincendo una partita molto combattuta in cui il Parma ha avuto il merito di mettere in grandissima difficoltà la retroguardia nerazzurra in più occasioni.

Al termine del match, il collaboratore di Antonio Conte (assente per squalifica), Cristian Stellini, ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato:”Un successo ampiamente meritato, secondo me. Abbiamo concesso parecchie occasioni al Parma sapendo che questa è una delle squadre più difficili da affrontare sulle ripartenze. Sono stati bravi, hanno segnato, ma noi abbiamo costruito la gara e avuto tante occasioni. Alla fine la vittoria è meritata”.

La risposta di D’Aversa a Stellini

Le parole di Stellini però sono state mal digerite dall’allenatore del Parma Roberto D’Aversa che ha risposto per le rime alle affermazioni del collaboratore di Antonio Conte:”Prima di venire qui e dire qualche baggianata, mi sono rivisto le situazioni. Penso che Stellini abbia visto un’altra partita, ma hanno vinto ed hanno ragione loro. Poi ognuno può dire ciò che vuole. Ci sono state tante costruzioni manovrate, non solo ripartenze. Il rammarico è che devo essere più bravo io a non insegnare ai miei giocatori di non portare rispetto di non essere leali; la malizia a volte ci porta a buttare dei punti. Abbiamo perso una partita su un mio calciatore che aveva i crampi”.