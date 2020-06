Parma-Inter streaming gratis e diretta TV Serie A, dove vedere il match 28 giugno

Parma-Inter, i nerazzurri in cerca del riscatto. Gli uomini di Antonio Conte sono reduci dal pareggio 3-3 in casa contro il Sassuolo che ha ridotto al lumicino le residue speranze di scudetto. Ad undici giornate dalla fine del campionato i nerazzurri sono terzi in classifica con 58 punti e devono recuperare ben otto punti dalla Juventus capolista. I padroni di casa hanno vinto 4-1 nell’ultimo turno contro il Genoa e con 39 punti sono in piena lotta per un posto nella prossima Europa League. Il match Parma-Inter, valevole per la ventottesima giornata di Serie A, si gioca domenica 28 giugno a porte chiuse nello stadio Ennio Tardini del capoluogo emiliano. Nei 51 precedenti nel massimo campionato tra le due squadre si registrano 20 successi dei nerazzurri, 16 pareggi e 15 vittorie dei padroni di casa.

Dove vedere Parma-Inter, diretta TV e streaming

Il match Parma-Inter sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky Sport 1 HD e Sky Sport Serie A HD con ampio pre e post-partita. Gli abbonati da più di un anno alla pay tv satellitare potranno seguire il match anche in diretta streaming su Sky Go, servizio disponibile su pc, cellulari, tablet e dispositivi mobili. È possibile vedere la partita in diretta streaming su Now Tv, piattaforma internet di Sky che offre la possibilità, anche ai non abbonati, di acquistare ticket giornalieri, settimanali o mensili per seguire il grande calcio. Per farlo basta registrarsi al servizio e possedere una buona connessione.