Pay tv: Sky cancella 7 canali, gara in chiaro a partire dal 2021?

La pandemia ha lasciato il segno in ognuno di noi e in tanti settori, tra i quali figurano le pay tv. La piattaforme televisive a pagamento infatti stanno soffrendo un calo drastico degli abbonati e la pay tv più importante, Sky, sta pensando a rivoluzionare la propria programmazione che prevederà la cancellazione di alcuni canali. Fatto già avvenuto in passato. Claudio Plazzotta di ItaliaOggi afferma che dal 1 luglio, Sky provvederà alla cancellazione di altri canali, dopo le cancellazioni già avvenute lo scorso maggio e nel 2019.

Non saranno più disponili canali come Fox Life e Fox Life+1. Il distaccamento della Fox da Sky sta rendendo i due prestigiosi marchi tv dei rivali. In Italia – come ricorda Calcio e Finanza – la Fox sta perdendo sempre più peso e rimane ancora disponibile con i canali Fox, Fox Crime e National Geographic. Non è un mistero che Fox non sia popolare come un tempo in Italia, dato che negli ultimi anni ha perso diversi canali, anche sportivi come Fox Sports Italia nel 2018. Inoltre, il sito web Fox Sports Italia ha chiuso lo scorso 31 marzo. Saranno cancellati pure i canali Man-ga, Lei, Lei+1, Dove Tv e Premium Cinema Emotion.

Partita in chiaro a partire dal 2021?

Sul fronte diritti tv a livello sportivo, si sta muovendo qualcosa per quanto riguarda i match in chiaro. La senatrice di Italia Viva, Daniela Sbrollini, ha presentato un disegno di legge n.1776, il quale è stato comunicato alla presidenza l’8 aprile. Il disegno di legge prevede: “modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.9, in materia di titolarità e commercializzazione dei diritti audiovisi sportivi”. Secondo la Sbrollini ci sarà una vera rivoluzione nel mondo del calcio a livello di diritti tv. Ecco le sue parole a riguardo rilasciate alla stampa: “una vera e proprio rivoluzione nel mondo del calcio anche a seguito delle ultime vicende legate all’emergenza sanitaria: la trasmissione di un evento in diretta e in chiaro, come prevede il modello attuale del calcio spagnolo”.