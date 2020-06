Pjanic e il messaggio ai tifosi: ecco cosa ha scritto il bosniaco

Da settimane ormai Miralem Pjanic è sotto i riflettori per una trattativa che dovrebbe portarlo al Barcellona e lasciare quindi la Juventus. A opporsi a queste informazioni, però, ci sono le parole di mister Maurizio Sarri, che vorrebbe il giocatore in squadra ancora per la prossima stagione. L’unico a non pronunciarsi fino ad ora è stato Pjanic stesso. Ma sul profilo Instagram del calciatore compare un messaggio ambiguo, che lascia confusi i tifosi:

“Usa il tuo sorriso per cambiare il mondo ma non lasciare che il mondo cambi il tuo sorriso”

Un messaggio senza dubbio romantico quello del numero 5 bianconero, ma cosa vorrà dire? Impossibile per i tifosi bianconeri (e a questo punto anche quelli blaugrana) non domandarsi a chi è rivolto quel sorriso. Nella foto che accompagna la frase nessuna maglietta da calcio, che avrebbe potuto dare qualche indizio. Quindi in casa Juventus non resta che attendere di conoscere quali saranno le sorti del giocatore. Ma fino ad allora, come ha più volte ripetuto Sarri, Pjanic è un giocatore della Juventus e darà tutto per i colori bianconeri, soprattutto in vista delle difficili partite che ancora ci sono da giocare per conquistare il campionato e una Champions dalla sorte ancora molto più che incerta.