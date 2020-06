Programmazione Dazn 28^giornata Serie A: i match trasmessi

Programmazione Dazn Serie A 28° giornata: il programma di questo turno di campionato. Dopo i match della 27° giornata di Serie A e che hanno visto le vittorie di Juventus, Milan, Atalanta, Roma e Napoli e le sorprendenti sconfitte/pareggi di Lazio, Inter e Fiorentina, la Serie A TIM torna ad essere protagonista su DAZN. Le emozioni della Serie A proseguono quindi anche durante l’ ultima settimana di giugno. Questa giornata della Serie A su DAZN si aprirà con l’anticipo tra Lazio-Fiorentina, in programma domani, sabato 27 giugno alle ore 21:45 allo stadio Olimpico di Roma. I recenti precedenti tra i biancocelesti e i viola sono rassicuranti: non è mai una partita banale. E non lo sarà nemmeno stavolta per le due squadre, reduci entrambi da due risultati stravaganti: un pareggio interno e una sconfitta clamorosa nell’ultima giornata giocata.

Programmazione Dazn Serie A, il palinsesto di domenica. Domenica 28 giugno, doppio appuntamento in diretta streaming su Dazn. Si parte alle 17.15 con il big match di giornata in programma a San Siro tra Milan-Roma: Milano contro Roma, una rivalità che parla da sola. Una rivalità che in questo momento della stagione assume un’importanza ancor più rilevante, con le due squadre in lotta per l’Europa. Da una parte i rossoneri che inseguono l’Europa, dall’altra i giallorossi che seguono la Champions. La due giorni della Serie A su Dazn si chiude con il posticipo del Mapei Stadium Sassuolo-Hellas Verona alle 19.30: il Sassuolo si è imposto negli ultimi anni come una delle squadre con una filosifia intraprendente; il Verona invece, mira a diventarlo. Gli ingredienti per un match spumeggiante ci sono tutti, compreso il tentativo degli ospiti di agganciare il treno che porta all’Europa.

Programmazione Dazn Serie A 28° giornata: le gare trasmesse

Ricordiamo che la Serie A targata Dazn è disponibile anche via satellite sul nuovo canale DAZN1, in onda su Sky al canale 209 per coloro che hanno completato il processo di registrazione tramite l’Area Fai Da Te del sito Sky.it.

Sabato 27 Giugno 2020

Ore 21.45 Serie A 28a Giornata: Lazio vs Fiorentina – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 21.25) dallo Stadio Olimpico di Roma

Domenica 28 Giugno 2020

Ore 17.15 Serie A 28a Giornata: Milan vs Roma – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 17.00) dallo Stadio San Siro di Milano



Ore 19.30 Serie A 28a Giornata: Sassuolo vs Hellas Verona – LIVE ANCHE SU DAZN1 (Sky canale 209)

Prepartita (ore 19.15) dal Mapei Stadium di Reggio Emilia

