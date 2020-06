Sarri non molla la presa: “Voglio Pjanic anche la prossima stagione”

É contento e decisamente più rilassato il Maurizio Sarri che nel post partita contro il Lecce ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Una squadra che inizia a recuperare e sta finalmente dando i risultati sperati e un calcio mercato ancora lontano, che non interessa in alcun modo a Sarri, almeno al momento, tanto meno tutte le voci che vedrebbero Miralem Pjanic ormai all’addio:

“Non lo so se Pjanic non giocherà più per la Juventus. A me la società non ha comunicato nulla. Se senti Di Marzio digli che telefoni anche me. Ti dicevo che non c’interessa, quest’anno il mercato inizia a settembre. Fino a fine agosto sta con noi, spero rimanga anche dopo. Spero che il ragazzo non abbia nessun tipo di ripercussione, ma è un professionista, molto intelligente. Parlandoci insieme, capisce bene le situazioni e si sa adeguare. Non so niente al momento, ma anche se fosse come dice Di Marzio non sono preoccupato”

Insomma, ancora una volta Maurizio Sarri esprime apertamente il suo desiderio di trattenere il bosniaco in bianconero. Le possibilità che questo accada sono piuttosto remote, ma chissà che la volontà di Sarri alla fine non abbia il suo peso sulla scelta del destino del giocatore.