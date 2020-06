Tavecchio sulla corsa scudetto: “Lo vincerà la Juventus. L’Inter? Sembra messa peggio di prima”

Tavecchio sui temi del campionato di Serie A. L’ex presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio Carlo Tavecchio nel corso di un’intervista rilasciata a Radio Marte ha trattato diversi temi riguardanti il campionato di Serie A ed in particolare si è soffermato sulla corsa scudetto, che attualmente vede la Juventus in vantaggio di 4 punti sulla Lazio e ad 8 punti sull’Inter.

Tavecchio dice la sua sulla favorita allo scudetto

Tavecchio sulla ripresa del campionato: “Per i contratti di sponsorizzazione si doveva proseguire, altrimenti si rischiava di andare incontro ad un disastro. E’ una Serie A diversa senza pubblico, non si può paragonare al campionato che vedevamo prima”.

Tavecchio è convinto su chi vincerà lo scudetto in questa stagione. “Lo scudetto lo vincerà la Juventus, era difficile pensare che l’Inter potesse ancora essere la rivale della Juve in questa corsa e sembra messa peggio di prima dopo il pareggio contro il Sassuolo. Mentre la Lazio è scivolata contro l’Atalanta”.

Tavecchio sulle cinque sostituzioni e sull’utilizzo del Var. “Adesso le cinque sostituzioni sono giuste in un periodo di ncessità in cui i calciatori hanno bisogno di riposare. In tempi normali, sono giuste le consuete tre sostituzioni. Per quanto riguarda il VAR, è stato voluto da Blatter e percepito da me. Sta andando tutto al meglio e meglio di così non poteva andare”.