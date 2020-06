Dopo il turno del weekend che ha visto vincere le prime quattro della classifica, da oggi fino a giovedì si torna tutti in campo per disputare la 29.a giornata di campionato. Si partirà questa sera con le prime due della classe, ovvero Lazio e Juventus che saranno impegnate in trasferta contro Torino e Genoa impelagate nella lotta per non retrocedere in Serie B.

Domani si proseguirà con ben sei incontri a cominciare dalle ore 19.30 con Bologna-Cagliari e Inter-Brescia, per terminare alle ore 21.45 quando si disputeranno Fiorentina-Sassuolo, Lecce-Sampdoria, Spal-Milan e Verona-Parma. Giovedì il 29° turno si completerà con i match tra Atalanta-Napoli e Roma-Udinese.

Telecronisti Serie A, 29.a giornata: le voci di Sky e DAZN

Torino-Lazio, martedì 30 giugno ore 19.30 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252)

Telecronaca: Riccardo Gentile, commento: Luca Marchegiani

Genoa-Juventus, martedì 30 giugno ore 21.45 (Sky Sport Uno 201, Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Fabio Caressa, commento: Giuseppe Bergomi



Bologna-Cagliari, mercoledì 1 luglio ore 19.30 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 255)

Telecronaca: Andrea Marinozzi, commento: Giancarlo Marocchi

Inter-Brescia, mercoledì 1 luglio ore 19.30 (DAZN, DAZN1 209)

Telecronaca: Pierluigi Pardo, commento: Simone Tiribocchi

Fiorentina-Sassuolo, mercoledì 1 luglio ore 21.45 (Sky Sport 253)

Telecronaca: Federico Zancan, commento: Luca Minotti

Lecce-Sampdoria, mercoledì 1 luglio ore 21.45 (DAZN, DAZN1 209)

Telecronaca: Riccardo Mancini, commento: Alessandro Budel

Spal-Milan, mercoledì 1 luglio ore 21.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 252)

Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Massimo Ambrosini



Verona-Parma, mercoledì 1 luglio ore 21.45 (Sky Sport 254)

Telecronaca: Daniele Barone, commento: Luca Pellegrini

Atalanta-Napoli, giovedì 2 luglio ore 19.30 (DAZN, DAZN1 209)

Telecronaca: Massimo Callegari, commento: Roberto Cravero

Roma-Udinese, giovedì 2 luglio ore 21.45 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251)

Telecronaca: Maurizio Compagnoni, commento: Daniele Adani