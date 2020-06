Torino-Lazio: le probabili scelte di Inzaghi in vista della trasferta piemontese. Due giocatori verso il recupero

Dopo la vittoria in rimonta di sabato sera contro la Fiorentina per 2-1, la Lazio domani (ore 19.30) sarà impegnata sul campo del Torino per il match della 29.a giornata di campionato che i biancocelesti non potranno sbagliare se vogliono continuare a rimanere in scia della Juventus che domani alle ore 21.30 disputerà il suo match in trasferta contro il Genoa.

Andiamo a vedere quali saranno le probabili scelte di mister Simone Inzaghi, che ricordiamo domani non potrà sedere in panchina a causa dell’espulsione comminata al ’96 dall’arbitro Fabbri nel match contro i viola, al suo posto il vice Massimiliano Farris.

Torino-Lazio, le probabili scelte di Inzaghi

Rispetto alla partita di sabato dovrebbero essere i due cambi dal primo minuto: Radu dopo aver giocato il secondo tempo contro la Fiorentina, tornerà dal primo minuto prendendo il posto di Bastos che tornerà in panchina, mentre a centrocampo molto probabilmente tornerà titolare il montenegrino Marusic che ha recuperato completamente dall’infortunio. Per il resto la formazione dovrebbe ricalcare quella del turno precedente con Strakosha in porta, in difesa terzetto formato da Patric, Acerbi e Radu, centrocampo a cinque con Parolo regista, ai suoi lati Milinkovic e Luis Alberto, mentre sugli esterni Lazzari e Marusic. Coppia d’attacco Caceido-Immobile.

Per quanto riguarda Correa, che sabato ha giocato l’ultimo spezzone di gara, partirà nuovamente dalla panchina pronto ad entrare se ce ne sarà bisogno, questo perchè ancora non è al 100% dopo l’affaticamento nella gara di Bergamo e non si vuole rischiare in vista anche del match molto importante di sabato sera contro il Milan. Cataldi invece sta cercando di recuperare dalla distorsione alla caviglia e proverà stringere i denti per ottenere almeno la convocazione contro i granata.

Buone notizie per gli altri due indisponibili di lungo corso Lucas Leiva e Luiz Felipe, che stanno recuperando dai rispettivi infortuni e presumibilmente saranno pronti per la gara contro i rossoneri, poi si deciderà se schierarli subito, oppure farli partire dalla panchina; comunque sia due ritorni importantissimi per mister Simone Inzaghi che potrà avere più scelte, soprattutto in considerazione dei cinque cambi disponibili.

Lazio, probabile formazione:

(3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Caicedo.