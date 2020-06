Udinese Atalanta streaming e diretta tv Serie A: ecco dove vederla

Udinese Atalanta streaming e diretta tv, dove vedere Serie A 28° giornata.

Alla Dacia Arena di Udine va in scena il match Udinese – Atalanta, gara valida per la 28° giornata di Serie A. L’Udinese avrà di fronte una magica Atalanta: i ragazzi di Gasperini hanno battuto 4-1 il Sassuolo e vinto per 3-2 anche il big match contro la Lazio della scorsa giornata confermando il quarto posto a quota 54 punti. La squadra di casa invece ha perso 1-0 nella sfida contro il Torino di martedì scorso e la vittoria in Serie A manca da ben nove partite (Udinese – Sassuolo 3-0 del 12 gennaio) scendendo al quindicesimo posto con soli 28 punti in classifica. La gara d’andata, disputata lo scorso 27 ottobre, finì in tragedia per l’Udinese: l’Atalanta distrusse i friulani vincendo per 7-1, grazie anche a una tripletta dell’ex Muriel.

Il fischio d’inizio è in programma questa sera alle ore 19:30 e l’arbitro del match sarà Marco Di Bello.

Dove vedere Udinese Atalanta diretta tv

La sfida tra Udinese e Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su Sky a partire dalle ore 19:30. Il canale del match Udinese – Atalanta sarà Sky Sport (canale 253 satellite, 484 digitale terrestre).

Dove vedere Udinese Atalanta streaming

Inoltre, sarà possibile seguire la partita Udinese – Atalanta anche in streaming sul vostro smartphone, pc o tablet grazie alla piattaforma Sky Go oppure acquistando il pacchetto Sport su Now Tv, il servizio di streaming live e on demand di Sky.