UFFICIALE: Juventus, rinnovano Buffon e Chiellini

Era nell’aria da ormai diversi mesi, ed alla fine è arrivata proprio oggi la nota ufficiale che sancisce nero su bianco (facile gioco di parole) i rinnovi di Giorgio Chiellini e Gianluigi Buffon con la Juventus.

I due senatori daranno ancora il loro contributo alla causa juventina almeno fino al 2021, come recita il tributo sul sito ufficiale della Vecchia Signora:

“Ci sono giocatori che non hanno bisogno di presentazioni. Campioni la cui storia parla da sola, e il cui legame con la maglia che indossano è indissolubile. Esempi in campo e in spogliatoio, leader, trascinatori, portatori del DNA bianconero, che vestono come una seconda pelle. Gianluigi Buffon. Giorgio Chiellini. Capitani, bandiere. Bianconeri da sempre. Per sempre. E a confermarlo, casomai ce ne sia bisogno, c’è l’ufficialità, da oggi, del loro rinnovo contrattuale, per un altro anno: 2021.”

Così l’introduzione sul sito della Juventus che poi continua con una scheda sui due giocatori, partendo da Buffon con un flashback di record e ricordi intitolato “GIGI, UN RITORNO INFINITO“, per poi omaggiare l’attuale capitano bianconero Giorgio Chiellini con una scheda intitolata “CHIELLO, SEDICI ANNI DI AMORE BIANCONERO“.

Nella nota, inoltre, si possono vedere alcuni video della storia tra la Juventus e questi due campioni, destinati a rimanere a Torino ancora per un altro anno, quando probabilmente con le due leggende verrà sancito l’addio al club, o addirittura, al calcio giocato.

I tifosi bianconeri dopo Arthur Melo possono esultare per la conferma di due simboli del passato e del presente, testimoni dell’ambizione che il club di Andrea Agnelli dimostra da sempre di nutrire.

Adesso manca solamente il rinnovo di Paulo Dybala che secondo fonti interne al club bianconero è sempre più vicino ad essere ufficializzato, con gli ultimi dettagli legati ai bonus e ai diritti d’immagine che spetteranno al numero dieci bianconero, uno scoglio che presto sarà superato.

Quello dell’argentino sarà l’ultimo rinnovo che la Juventus ha in programma per questa tormentata estate, in attesa di decidere la giornata esatta in cui ufficializzarlo.

Clicca qui per leggere la nota della Juventus sull’ufficialità del rinnovo di Buffon e Chiellini