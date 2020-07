Alaba alla Juventus. La decisione ufficiale.

Il nome di David Alaba è stato più volte accostato alla Juventus, soprattutto da quando la scadenza del suo contratto con il club di Herbert Hainer, prevista per il 2021, ha iniziato a farsi sempre più imminente. Ma il giocatore del Bayern Monaco ha spiegato così la sue condizione attuale ai microfoni di di Kicker:

«Rinnovo? Nelle ultime settimane, l’attenzione è stata focalizzata sul campo e nulla cambierà nelle prossime. Quanto tempo ci vorrà per prendere una decisione? Non lo so. Ma dovrò prenderla prima o poi»

Insomma, sembrano esserci delle ombre sul futuro di David Alaba, che però al momento si dice determinato a finire la stagione al meglio e a rimanere concentrato soltanto su di essa. Situazione analoga anche in casa Juventus, dove, certo, l’occhio sul mercato continua a essere molto più che attento, ma non la priorità assoluta del momento. Sicuramente se la dirigenza bianconera deciderà di chiudere per il giocatore, lo lo farà quanto meno a campionato finito, quindi non prima di fine Luglio. In questo momento il focus, sia in Italia che altrove, sembra essere interamente sulla conclusione delle competizioni interne, per poi potersi dedicare in tutta serenità alla Champions League oltre che alla finestra estiva di mercato.