Allegri nuovamente successore di Conte… questa volta all’Inter

All’Inter le cose non stanno andando come sperato: la squadra non ottiene risultati utili, Marotta sta pensando di andare via e Conte potrebbe seguirlo. L’allenatore nerazzurro, infatti, sembrerebbe esausto del lavoro che non porta a risultati, litiga in campo, e non solo, e vorrebbe trovare realtà dove trovare nuovi stimoli, ma soprattutto vincere.

Le incomprensioni tra Conte e la società sembrano diventare sempre più insanabili: diverse vedute di gioco e di strategia porteranno entrambe le parti a fare le dovute valutazioni a fine stagione. Nel caso la situazione dovesse precipitare, per il momento lo scenario più probabile sarebbe quello della separazione consensuale. Il male minore per entrambe le parti. Nel frattempo però all’orizzonte nerazzurro si affaccia un nome ben noto al calcio italiano: quello di Massimiliano Allegri. L’ex tecnico della Juventus, infatti, dopo la sua strabiliante avventura di Torino è rimasto per scelta senza panchina ma adesso sembrerebbe pronto a tornare alla guida di un grande club. Questo Suning l’ha percepito bene e, nel caso le cose non dovessero finire nel migliore dei modi con Conte, l’obiettivo è quello di chiamare Allegri ad Appiano per la proposta.

Al momento tutte queste rimangono solo ipotesi ma chissà che Allegri non si trovi nuovamente a vestire i panni del successore di Conte e poi la storia, si sa, sarebbe tutta da scrivere…