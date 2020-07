Barcellona, Suarez pronto ad accogliere Lautaro:” Se venisse lo accoglieremmo a braccia aperte”.

Il bomber uruguaiano del Barcellona Luis Suarez, si dice pronto in un’intervista a Sport ad accogliere a braccia aperte al Barcellona Lautaro Martinez. Da mesi ormai si parla di una trattativa tra i catalani e l’ Inter per portare in Spagna l’attaccante nerazzurro. Nei giorni scorsi, persino il presidente blaugrana Bartomeu si è spinto a rivelare questa possibilità. L’endorsement del “Pistolero”,dopo quello di Messi di qualche settimana, come fanno notare i media vicini ai blaugrana, è molto significativo in quanto l’ argentino potrebbe essere proprio il suo sostituto al Camp Nou. Ecco le sue dichiarazioni: “ Lautaro è giovane e molto talentuoso, se dovesse venire al Barcellona cercheremmo di aiutarlo. Il bomber ex Racing mi piace molto e credo sia forte, sta giocando ad altissimi livelli all’ Inter. Non è semplice arrivare in Italia dall’ Argentina e dimostrare tutto quello che sta facendo, tra l’altro in calcio difficile come la Serie A. Lautaro è giovane, è se dovesse arrivare, cercheremo di aiutarlo, per adattarsi al meglio e farlo sentire a proprio agio” . Suarez, inoltre, viene interrogato sul probabile ritorno al Barcellona di Neymar, altro obiettivo di mercato degli spagnoli: “ I grandi giocatori sono sempre benvenuti da noi. Tutti conoscono il valore di Neymar, è lui conosce l’ affetto che la squadra e i tifosi nutrono nei suoi confronti. Certo la situazione attuale rende complicato il suo ritorno. Ma nel calcio succedono anche le cose impossibili”.