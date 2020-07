Calendario Lazio: ecco quando giocheranno i biancocelesti con Verona e Brescia

Pochi minuti fa la Lega Calcio ha diramato anticipi e posticipi della 36.a e 37.a giornata di Serie A, rispettivamente terzultimo e penultimo turno di questa stagione sospesa ad inizio marzo per l’emergenza Coronavirus; per quanto riguarda l’ultimissima giornata, gli orari saranno decisi in seguito in base anche alla classifica delle squadre.

Per quanto riguarda la Lazio di mister Simone Inzaghi, i due match che dovrà giocare in queste due giornate sono contro il Verona in trasferta e contro il Brescia allo stadio Olimpico (ultima gara stagionale tra le mura amiche), mentre ricordiamo l’ultimo turno i biancocelesti lo disputeranno allo stadio San Paolo di Napoli contro la formazione partenopea del tecnico Gennaro Gattuso.

Calendario Lazio, ecco quando si giocheranno le gare contro Verona e Brescia

La squadra capitolina sarà di scena allo stadio Marcantonio Bentegodi di Verona contro gli scaligeri domenica 26 luglio alle ore 19.30, mentre in casa contro le rondinelle mercoledì 29 luglio sempre alle ore 19.30. Quasi sicuramente la sfida contro il Napoli sarà giocato domenica 2 agosto, ma per l’ufficialità bisognerà aspettare ancora qualche altro giorno

Ambedue i match di Immobile e compagni sarà trasmesso dal canale satellitare Sky, in queste ultime giornate solamente il match contro il Cagliari sarà in onda su DAZN.