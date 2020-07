Caputo arriva a quota 21: ora la cena offerta da Del Piero

Caputo arriva quota 21 gol: ora la cena offerta da Del Piero. L’attaccante pugliese e punta di forza del Sassuolo ha raggiunto ieri sera quota 21 gol, grazie alla doppietta rifilata in casa contro il Genoa. Ora gli spetta di diritto la cena offerta da Alessandro Del Piero.

Caputo miglior attaccante del Sassuolo: ora la cena con Del Piero

Una promessa è una promessa, e così lo sarà nei prossimi giorni. Con la doppietta al Genoa l’attaccante del Sassuolo è arrivato a 21 gol in stagione, un record personale che gli porterà un regalo speciale. Il suo idolo Alex Del Piero a marzo gli aveva promesso una cena nel caso avesse raggiunto il traguardo dei 20 gol stagionali in campionato. “Ora aspetto solo che mi chiami lui, io non mi permetterei mai”, ha detto emozionato a fine partita l’attaccante ex Empoli.

Queste le parole di Ciccio Caputo al termine della sfida vinta contro il Genoa ai microfoni di Sky Sport: ““Io sono veramente contento per questo traguardo che ho raggiunto, è un record personale e credo anche di tutto il Sassuolo. Del Piero mi ha già chiamato? Lui la cena l’ha promessa, io l’obiettivo l’ho raggiunto, quindi aspetto novità da parte lui, non mi permetterei mai di chiamargli…”

